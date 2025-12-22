El presupuesto asignado al Gobierno Regional de Ica (GORE Ica) para el año fiscal 2026 registra un incremento de 9.8% respecto a 2025, equivalente a S/178 millones adicionales. No obstante, el aumento no se distribuye de manera homogénea y se concentra principalmente en gastos corrientes, mientras que la inversión en obras muestra un crecimiento casi imperceptible. Así lo revelan datos recopilados y analizados por el Instituto Videnza.

Millones de soles

Según la estructura del gasto, los gastos corrientes aumentan 11.7%, al pasar de S/1,357 millones en 2025 a S/1,516 millones en 2026. Dentro de este rubro destaca el incremento del servicio de la deuda, que se eleva en 212.3%, de S/8.5 millones a S/26.6 millones entre ambos periodos anuales.

En contraste, el gasto de capital —orientado principalmente a proyectos de inversión pública— registra un crecimiento de apenas 0.1%. Mientras que en 2025 se asignaron S/450.9 millones, para 2026 el monto asciende a S/451.4 millones, lo que estaría evidenciando un virtual estancamiento de la inversión regional.

A nivel de gobiernos locales del departamento de Ica, la función Agropecuaria concentra el mayor incremento presupuestal para 2026, con una expansión de 136.4%, al pasar de S/11.6 millones en 2025 a S/27.5 millones, de acuerdo con el análisis del Instituto Videnza.

Le siguen las funciones de Salud, que aumenta de S/7.7 millones a S/16 millones (107.6%), y Saneamiento, que prácticamente se duplica al crecer 104.1%, de S/106.9 millones a S/218.3 millones.

En sentido contrario, las mayores reducciones presupuestales en los gobiernos locales se concentran en Comunicaciones (-84.7%), Trabajo (-47.0%) y Cultura y deporte (-44.5%).

En el ámbito del Gobierno Regional de Ica, se observan incrementos significativos en las funciones de Industria (7091.5%), Vivienda y desarrollo urbano (1993.1%) y Comercio (693.5%). Sin embargo, estos aumentos contrastan con recortes relevantes en Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (-42.3%), Turismo (-85.9%) y Saneamiento (-99.5%).

Municipios locales

El análisis de la ejecución presupuestal durante 2025 muestra además importantes brechas en la inversión pública. A noviembre de ese año, las municipalidades distritales de Tibillo, Paracas y Humay registran los niveles más bajos de ejecución en proyectos. Tibillo ejecutó apenas el 25.3% de su presupuesto, Paracas el 28.7% y Humay el 29.7%.

A noviembre de 2025, las municipalidades distritales de Tibillo, que tiene S/2,433,454 solo gasto S/615,798 (25.3%), Paracas con S/10,352,193, solo ha gastado S/2,974,182 (28.7%) y Humay que dispone de /12,963,347, solo ha gastado S/3,851,162 (29.7%) son las que presentan los menores niveles de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de inversión pública.

A nivel provincial, la Municipalidad Provincial de Ica presenta la menor ejecución presupuestal, con un avance de 43.6%: poco más de S/54 millones devengados de un presupuesto total superior a S/124 millones, según los datos revisados por Videnza.

Otro componente que muestra un crecimiento significativo es el gasto en personal. El presupuesto asignado a la genérica “Personal y obligaciones sociales” del Gobierno Regional de Ica aumentará en 13.7% en 2026, lo que equivale a S/150.2 millones adicionales. De este modo, la planilla pasará de S/1,099 millones en 2025 a S/1,249 millones el próximo año.

En conjunto, los datos recopilados por el Instituto Videnza evidencian que el mayor presupuesto para 2026 prioriza el gasto corriente, el pago de deuda y la planilla regional, mientras que la inversión pública y la capacidad de ejecución continúan siendo uno de los principales desafíos para la región Ica.

