Entre enero y setiembre, las municipalidades de la región Ica se ubicaron en el décimo sexto lugar del ranking nacional de inversión pública a nivel de gobiernos locales, con un monto ejecutado de S/ 518 millones, equivalente al 41.7% del presupuesto anual asignado a dichas comunas para ese fin (S/ 1,244 millones).

Inversión de comunas

El top 5 de regiones con los municipios con mayor ejecución de su partida anual destinada a inversión pública lo integran Tacna, con 64.3%; Lima, con 58.9%; Loreto, con 57%; Cusco, con 55.2%; y Callao, con 54%. En contraste, las comunas de Pasco (35.5%) y Madre de Dios (27.4%) tuvieron el peor desempeño.

En los últimos años, en el periodo de análisis (enero-setiembre), la inversión pública a nivel de gobiernos locales ha crecido en nueve puntos porcentuales, al pasar de 39.3% en 2021 a 48.3% en 2025. En lo que va del año, los gobiernos locales del Perú ejecutaron S/ 13,752 millones en inversión pública, un 48.3% del total de su presupuesto.

En tanto, en los últimos años, en el periodo de análisis (enero-setiembre), la inversión pública a nivel de gobiernos regionales ha crecido 18.7 puntos porcentuales, al pasar de 44.6% en 2021 a 63.3% en 2025. En lo que va del año, los GORE del Perú ejecutaron S/ 9,755 millones en inversión pública, un 63.3% del total de su presupuesto.

Por sectores, en Ica –teniendo en cuenta todos los niveles de gobierno–, el rubro minería lideró la ejecución de la inversión pública, con un avance del 100%; seguido por orden público y seguridad, con 89%; comunicaciones, con 77%; agropecuaria, 76%; y ambiente, con 70%.

