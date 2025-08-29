La región Ica se posiciona como una de las más avanzadas del país en la ejecución del presupuesto destinado a obras públicas, al cierre del primer semestre de 2025. Según datos presentados durante la primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año, Ica ocupa el tercer lugar a nivel nacional en inversión pública ejecutada.

Obras públicas

Con un presupuesto asignado de S/ 284 millones 195 mil para este año, el Gobierno Regional de Ica ya ha ejecutado más del 58% de esos fondos, lo que representa más de S/ 163 millones invertidos en proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo agrícola.

Esta cifra sitúa a Ica solo por detrás de Arequipa (66%) y Junín (64%) en el ranking nacional de ejecución presupuestal, reflejando un desempeño destacado en comparación con otras regiones del país.

Entre las principales obras que han impulsado este avance figuran: Sistema de agua y desagüe en Chincha Alta, considerado un proyecto clave para mejorar las condiciones de vida en esa ciudad. Construcción de la Presa Los Loros en Palpa, que busca garantizar el abastecimiento de agua para uso agrícola en esa provincia.

Asimismo la implementación de una central de monitoreo en la ciudad de Ica, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. El complejo Santa María, una obra de gran envergadura en infraestructura regional y las defensas ribereñas en el río Ica, necesarias para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

El economista Aurelio Huamán Sucñer, quien participó en la audiencia pública, señaló que el avance se debe a una gestión eficiente del presupuesto por parte de las unidades ejecutoras en sectores clave, incluyendo el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) y el mecanismo de Obras por Impuestos.

