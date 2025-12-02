En las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, el gobernador regional Dr. Jorge Hurtado Herrera recibió al alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, Hebert Gonzales Arcos, acompañado del vicegobernador regional Washington Sotelo, para tratar la ejecución de cuatro proyectos prioritarios que se cristalizarán el próximo año 2026.

Proyectos futuros

Entre los proyectos destacan: Adquisición de un moderno camión cisterna para el distrito. Mejoramiento de pistas y veredas en el sector Yajasi. Construcción de pistas y veredas en la zona de San Rafael y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con cámaras de videovigilancia, drones, camionetas, motocicletas y un centro de monitoreo.

El gobernador Jorge Hurtado destacó la importancia de estas obras. “Estamos trabajando con el alcalde; dos obras son para Yajasi, pistas y veredas en San Rafael, la obra de seguridad ciudadana y el camión cisterna, todo mediante obras por impuestos, para mejorar la calidad de vida de la población. La idea es trabajar en conjunto para sacar adelante a nuestra región Ica”.

Por su parte, el alcalde Hebert Gonzales Arcos señaló que las obras se encuentran priorizadas y la coordinación para su ejecución está en marcha.

“Como ha dicho el gobernador, son cuatro proyectos que se vienen por gestión para Pueblo Nuevo: el camión cisterna, pistas y veredas en Yajasi, pistas en San Rafael y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con un centro de monitoreo y todo el equipamiento necesario. La ejecución se coordinará entre enero y febrero del 2026”.

