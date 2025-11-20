En una ceremonia realizada en el Auditorio de Gobernación del se oficializó la juramentación del nuevo Vicegobernador Regional, Prof. Washington Sotelo Luna, quien asume el cargo . El acto reunió a autoridades regionales, funcionarios y representantes de distintos sectores de la región.

Gestión regional

Durante la ceremonia, el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, entregó la credencial y colocó la medalla que simboliza la autoridad del cargo, mientras el nuevo Vicegobernador prestaba el juramento correspondiente ante los presentes. El momento, protocolar y solemne, sirvió para oficializar la incorporación del funcionario y transmitir un mensaje de continuidad en la administración regional.

En su discurso, la nueva autoridad destacó su compromiso de trabajar con responsabilidad, dedicación y planificación estratégica, orientando sus acciones a proyectos de desarrollo regional y a la mejora de los servicios dirigidos a las familias de Ica.

