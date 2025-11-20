En una ceremonia realizada en el Auditorio de Gobernación del Gobierno Regional de Ica, se oficializó la juramentación del nuevo Vicegobernador Regional, Prof. Washington Sotelo Luna, quien asume el cargo tras la renuncia de su antecesora. El acto reunió a autoridades regionales, funcionarios y representantes de distintos sectores de la región.

Gestión regional

Durante la ceremonia, el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, entregó la credencial y colocó la medalla que simboliza la autoridad del cargo, mientras el nuevo Vicegobernador prestaba el juramento correspondiente ante los presentes. El momento, protocolar y solemne, sirvió para oficializar la incorporación del funcionario y transmitir un mensaje de continuidad en la administración regional.

En su discurso, la nueva autoridad destacó su compromiso de trabajar con responsabilidad, dedicación y planificación estratégica, orientando sus acciones a proyectos de desarrollo regional y a la mejora de los servicios dirigidos a las familias de Ica.

VIDEO RECOMENDADO