Luz Mery Canales Trillo, hasta ayer vicegobernadora regional de Ica, presentó su renuncia al cargo en medio de una polémica judicial que marca su salida. La dimisión fue ingresada formalmente a la Secretaría General del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica a las 3:24 p.m., mediante un documento dirigido a los consejeros regionales, donde Canales comunica su decisión de acogerse a la Resolución N°0110-2025-JNE, que permite a las autoridades renunciar para participar en las elecciones nacionales del 2026.

Afronta sentencia

“Señores Consejeros Regionales. Por medio de la presente, pongo de su conocimiento que, cumpliendo la Resolución N°0110-2025-JNE, presento mi renuncia al cargo de vicegobernadora regional por el derecho constitucional de participar en las elecciones nacionales del 2026”, se lee en la carta firmada por Canales Trillo.

Con esta decisión, la exfuncionaria se suma al grupo de autoridades regionales y municipales que buscan dar el salto a la política nacional, aunque hasta el momento no ha precisado a qué cargo postulará ni con qué partido político participará.

Su renuncia se da en un contexto delicado: no solo se enfrenta a cuestionamientos sobre su gestión, señalada por diversos actores políticos y sociales como “invisible” o carente de resultados, sino que además afronta una sentencia por el delito de difamación agravada.

Días antes de su renuncia, el Poder Judicial emitió una sentencia contra Canales Trillo por haber difamado públicamente al gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera. Según el fallo, la exvicegobernadora fue condenada a un año y seis meses de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil de 5 mil soles. También se le impuso una inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos.

La posibilidad de que Canales Trillo postule a un cargo público en 2026 está ahora en entredicho. Si bien la ley permite a los ciudadanos postular a cargos de elección popular, la sentencia vigente por difamación con inhabilitación para ejercer función pública podría representar un obstáculo legal o, al menos, ético para su candidatura.

