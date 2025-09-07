La vicegobernadora regional de Ica, Luz Canales Trillo, fue sentenciada a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada en agravio del gobernador regional, Jorge Hurtado Herrera. La sentencia también incluye una reparación civil de 5 mil soles y una inhabilitación por un año para ejercer cargo público.

Proceso judicial

El Poder Judicial determinó que Canales no logró sustentar las acusaciones que realizó públicamente en un medio de comunicación nacional, donde señaló al gobernador como supuesto líder de una presunta organización criminal. Ante la sentencia, la vicegobernadora ha anunciado que apelará el fallo, al considerar que se trata de una decisión injusta.

“He sido sentenciada por salir en medios nacionales a defenderme de acusaciones falsas contra mi persona”, declaró Canales. Según señaló, en 2023 el Consejo Regional de Ica intentó suspenderla y, posteriormente, surgieron otras denuncias —incluyendo una supuesta violación sexual— que, asegura, fueron inventadas.

La vicegobernadora agregó que en una primera instancia fue absuelta, pero tras la apelación del fallo, fue finalmente sentenciada.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada por el propio gobernador regional, Jorge Hurtado Herrera, bajo el cargo de delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.

