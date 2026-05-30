A menos de dos meses de la juramentación del próximo presidente, el Ejecutivo realizó este viernes un nuevo cambio en el gabinete ministerial y designó a Freddy José María Solano González como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La juramentación se llevó a cabo en Palacio de Gobierno durante una ceremonia encabezada por el jefe de Estado, José María Balcázar.

La incorporación de Solano al Consejo de Ministros se produjo luego de que Óscar Fausto Fernández Cáceres presentara su renuncia al cargo. La decisión se oficializó de manera inmediata y marca una nueva modificación dentro del equipo ministerial.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Esta noche se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que ahora tiene en el cargo a Freddy José María Solano, quien asume en lugar de Óscar Fernández Cáceres. Cuenta con experiencia en gestión estatal,… pic.twitter.com/3RpPeHiHDY — Exitosa Noticias (@exitosape) May 30, 2026

La salida de Fernández llamó la atención debido a que un día antes había recibido autorización para viajar al extranjero en representación del Estado peruano. El permiso comprendía actividades programadas entre el 7 y el 17 de junio en Suiza y España.

Entre las actividades previstas figuraba su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, tenía previsto asistir al Congreso de Prevención de Riesgos Laborales que se desarrollará en la ciudad de Barcelona.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha difundido mayores detalles sobre las razones que motivaron el relevo en la conducción del sector. Con la juramentación de Solano, la representación del ministerio queda bajo una nueva administración.

¿Quién es Freddy Solano?

El nuevo titular del sector de Trabajo, es abogado de profesión y cursó estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con una maestría especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública. Su experiencia está vinculada a entidades relacionadas con el desarrollo económico, la promoción de inversiones y la gestión de programas sociales.

Entre las responsabilidades que asumió anteriormente figura la presidencia ejecutiva de PromPerú. Durante su gestión estuvo involucrado en acciones orientadas a la promoción del turismo y las exportaciones peruanas.

También presidió el directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Desde esa posición participó en la gestión de asuntos relacionados con la conectividad aérea nacional.

Otro de los cargos que desempeñó fue la dirección ejecutiva del programa Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Dicho programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y busca brindar asistencia económica a sus beneficiarios.





Ámbito laboral

La carrera de Solano también incluye experiencia en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Dentro de esa institución ocupó distintos puestos hasta llegar a ejercer la máxima autoridad de la entidad.

Su paso por la Sunafil estuvo relacionado con labores de supervisión del cumplimiento de la normativa laboral y acciones vinculadas a la formalización del empleo. Esa experiencia constituye uno de los principales antecedentes de su trayectoria en el ámbito del trabajo y la seguridad social.

Con su incorporación al gabinete, Solano asumirá la responsabilidad de dirigir las políticas del sector laboral y de promoción del empleo. Además, tendrá a su cargo la conducción de una cartera vinculada a temas de formalización, relaciones laborales y protección de los derechos de los trabajadores.