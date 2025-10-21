El exconsejero regional Washington Sotelo Luna fue elegido como nuevo vicegobernador del Gobierno Regional de Ica, tras vencer en votación al también consejero Rómulo Triveño durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional. La elección se dio luego de la renuncia formal de la vicegobernadora Luz Canales Trillo, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cambio regional

Sotelo Luna señaló que el cargo de vicegobernador no debe ser considerado “decorativo”, pues puede cumplir un rol clave en la coordinación de acciones con las provincias y en la supervisión de proyectos. En ese sentido, expresó su disposición a asumir funciones que le sean delegadas por el gobernador, especialmente en temas vinculados a educación, salud e infraestructura. “Hay mucho por hacer en toda la región, no solo en Chincha, de donde provengo. Vamos a trabajar para mejorar colegios, carreteras y centros de salud”, sostuvo.

Asimismo, el flamante vicegobernador resaltó que una de sus prioridades será la atención a la crisis del agua potable en Chincha, indicando que continuará el impulso de las obras de captación y distribución en la parte alta de Pueblo Nuevo, así como la ejecución de proyectos pendientes en los sectores Urbanos y Rurales. “Es momento de dejar de lado los conflictos políticos y enfocarnos en resolver los problemas que arrastramos desde hace años”, concluyó Sotelo.

