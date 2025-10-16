Con el objetivo de coordinar el proceso de elecciones primarias de cara a los comicios generales del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló en Ica una Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Esta sede será responsable de las actividades logísticas y operativas en una amplia zona del sur.

Trabajos electorales

La ODPE Ica tendrá bajo su jurisdicción 15 distritos: 12 pertenecen a la región Ica y tres a las provincias limeñas de Cañete e Yauyos. Entre los distritos incluidos figuran Ica, Chincha Alta, Nasca, Palpa, así como San Vicente de Cañete, Imperial y Yauyos.

Para esta etapa de elecciones internas, se tiene previsto instalar 26 mesas de votación distribuidas en 15 locales. Se espera la participación de más de 2,700 electores habilitados, quienes podrán ejercer su derecho al voto en las fechas programadas: 30 de noviembre y 7 de diciembre.

La instalación de la ODPE fue encabezada por su jefa, Elsa Panta Yman, y contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Reniec, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo. La jornada marcó el inicio oficial de los trabajos electorales en la zona.

Entre las funciones asignadas a esta oficina está la selección de los locales de votación, la distribución de las mesas de sufragio y el despliegue del material electoral. También se encargará de capacitar a los miembros de mesa y coordinar acciones de seguridad con las Fuerzas Armadas y la Policía.

Otra tarea clave será brindar información a la ciudadanía sobre el proceso electoral en su jurisdicción. Esto incluye orientación sobre el padrón, locales de votación y fechas clave. Además, la ODPE debe garantizar que el proceso se desarrolle en un marco de orden y respeto a los derechos fundamentales.

En esta etapa de elecciones primarias, los partidos y movimientos políticos deberán elegir internamente a sus candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino. Según la ley, estas elecciones internas serán organizadas por la ONPE, con supervisión del JNE.

La sede de la ODPE Ica está ubicada en la calle Las Palmeras, manzana C, lote 23, en la urbanización San José. Atiende al público de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., y los sábados hasta la 1:00 p. m. La atención está abierta a partidos, electores y ciudadanos que requieran información.

VIDEO RECOMENDADO