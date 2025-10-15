La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló oficialmente la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, encargada de organizar y ejecutar las elecciones primarias de cara a los comicios generales del 2026. Esta jurisdicción abarcará 21 distritos de Junín y Huancavelica.

El acto público fue presidido por el jefe de la ODPE Huancayo, Jesús Vicente Loayza Cárdenas, con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec, Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo de Junín.

Según informó la entidad, las elecciones primarias se desarrollarán el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, para lo cual se instalarán 43 mesas de sufragio en 23 locales de votación, donde participarán más de 3,000 electores.

La ODPE Huancayo también será responsable de definir locales de votación, distribuir materiales electorales y coordinar la seguridad con la Policía y las Fuerzas Armadas, garantizando el desarrollo ordenado y transparente de los comicios en su jurisdicción.