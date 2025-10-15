Médicos del hospital Alberto Hurtado Abadía de EsSalud en La Oroya lograron salvar la vida de una mujer de 47 años, tras extirparle siete miomas uterinos que en conjunto pesaban más de 2 kilos.

La delicada cirugía estuvo a cargo de los ginecólogos Zolania Chachi Vicuña y Kevin Calderón Yurivilca, quienes retiraron los tumores sin necesidad de extraer el útero, permitiendo que la paciente preserve su órgano reproductivo.

Según informó la Dra. Chachi, la mujer sufría desde hace más de dos años de intensos dolores abdominales y hemorragias constantes que afectaban gravemente su calidad de vida. Tras la intervención, la paciente se encuentra estable y en recuperación en la unidad de cuidados intensivos.

El director del hospital, Dr. Aurelio Córdova, destacó que este tipo de operaciones antes debían derivarse a Huancayo o Lima, pero hoy pueden realizarse en La Oroya gracias al personal especializado y equipamiento médico disponible, reafirmando el compromiso del nosocomio con la salud de los asegurados.