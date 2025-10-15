Tras el paro que acataron el pasado 25 de setiembre, los hombres del volante de Huancayo, sostuvieron una reunión con funcionarios del sector Transporte, donde se evaluó los avances al compromiso realizado en aquella ocasión.

Desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) Junín, se informó que se inició con operativos de fiscalización de manera general a todos los vehículos que prestan el servicio de transporte público de pasajeros, de ruta interprovincial así como las autorizaciones otorgadas a las empresas de servicio turístico.

“En esta reunión estamos evaluando los avances, sobre las fiscalizaciones y autorizaciones que se está cumpliendo”, dijo el dirigente Néstor Chávez.

Reclamo

Sin embargo, algunos dirigentes mostraron su malestar porque se estaría aplicando actas de intervención con sanciones que no son detalladas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

“En la multa F1 que colocaron a los de Huancayo – Chupaca, no precisa que se debe infraccionar por contar con doble tarjeta de circulación”, reclamaron.

Ante este reclamo el gerente de Tránsito y Transportes de la comuna huanca, Jorge Quispe, señaló, “Hoy (ayer) vimos que en el detalle de la infracción F1, no menciona sobre la doble tarjeta de circulación. Lo que se tiene que hacer ahora es llamar al ente rector que es el MTC para dilucidar esto y evitar un posible abuso de autoridad”.