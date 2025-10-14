Tras once días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo del suboficial PNP Miguel Vilca Ccosco (24), quien desapareció el 3 de octubre luego de que el vehículo policial en el que viajaba cayera al río Mantaro, a la altura del peaje Quiulla, en La Oroya.

El hallazgo se realizó la mañana del martes en la zona cantera Estrella, donde buzos de la Unidad de Salvataje de Lima lograron recuperar el cuerpo. La madre del agente confirmó su identidad.

Vilca integraba la promoción “Líderes” y pertenecía a la Unidad de Servicios Especiales de Pasco. El accidente dejó cuatro sobrevivientes. La Fiscalía de Yauli y la Policía de Carreteras realizaron las diligencias correspondientes.

La PNP expresó su pesar por la pérdida del joven suboficial, recordado por su compromiso y vocación de servicio.