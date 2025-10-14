Tras la protesta de padres de familia de estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (Coar) Junín, se llegó a acuerdos con directivos y el equipo técnico del Gobierno Regional Junín (GRJ). Se estableció que el 21 de octubre se realizará la verificación técnica final del local de contingencia; si la obra está culminada al 100 %, se procederá con el traslado inmediato y el inicio de clases presenciales.

Durante la reunión, los padres firmaron el acta de acuerdos y manifestaron su disposición para acompañar al equipo técnico del GRJ —liderado por el gerente de Infraestructura— en la inspección del local. Además, se informó que desde esta semana se iniciará el traslado de los enseres, como parte del plan de implementación del nuevo espacio educativo.

Finalmente, se precisó que, si al 21 de octubre la obra no estuviera finalizada, los estudiantes del 5.º de secundaria serán reubicados en un local alquilado que cumpla con condiciones adecuadas de residencia, alimentación y aulas. En el caso de los alumnos de 3.º y 4.º grado, si al 27 de octubre el local aún no estuviera culminado, el Gobierno Regional dispondrá también de un espacio alternativo bajo las mismas condiciones.