El Coer Pasco reportó que a raíz del desborde del río Chontabamba en el sector Churumazu del distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa, se han registrado dos personas fallecidas, 70 afectadas, 30 personas damnificadas, además de 20 viviendas, una institución educativa y un almacén afectados.

También un puente dañado, 180 metros lineales de vías afectadas, 26 animales perdidos y 12 hectáreas de cultivos que han sido dañados severamente.

El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chontabamba se trasladó al lugar del desastre para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), la cual fue registrada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación.

También se realizaron coordinaciones con diversas instituciones para atender de manera inmediata la emergencia.

Se dispuso la distribución de bienes de ayuda humanitaria a personas afectadas y damnificadas, Provias intervendrá con maquinaria pesada para el restablecimiento de la vía vecinal, el Prevaed atenderá a la institución educativa afectada, la Dirección Regional de Salud de Pasco dispuso personal para atención de la población, lo propio hará la Agencia Agraria Pasco al sector agropecuario afectado.