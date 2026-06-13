Por: Feliciano Gutiérrez

Otro hecho de sangre causó consternación en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Un minero fue asesinado de varios balazos.

La mañana de este viernes, el cuerpo sin vida del infortunado obrero fue hallado en el sector de Rittypata, a unos 100 metros de una bocamina . Posteriormente fue identificado como Jean Alexander B.M.

Los peritos de criminalística y el fiscal de turno, durante las diligencias, divisaron sangrado en la cabeza y el rostro, al parecer, herida por proyectil de arma de fuego. En la escena encontraron siete casquillos, cuyas evidencias fueron recogidas para las investigaciones.

El cuerpo inerte fue trasladado e internado en la morgue para la necropsia de ley, mientras desarrollan las indagaciones para identificar y capturar a los asesinos. El centro poblado La Rinconada es una de las zonas de mayor incidencia de actos delictivos y asesinatos, por lo que los mineros exigen a las autoridades redoblar la seguridad.