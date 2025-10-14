Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus interprovincial tras un violento choque con un camión de carga en la Carretera Central, a la altura del sector Santa Ana, en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo. El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 de la madrugada de este martes.

Según los primeros reportes, un bus de la empresa Barreto, de placa VBF-959, impactó frontalmente contra un camión que transportaba paltas cuando ambos vehículos transitaban por una curva cerrada. El fuerte golpe provocó severos daños materiales, pero no hubo víctimas fatales.

Testigos indicaron que el conductor del bus realizó una maniobra desesperada, girando el volante hacia el cerro para evitar una tragedia mayor. El vehículo terminó empotrado en la ladera, lo que evitó que volcara por completo.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y de la Comisaría de Perené, quienes controlaron el tránsito y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Entre los pasajeros se encontraba el exconsejero regional José Villazana, quien resultó ileso. Este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de la Carretera Central, especialmente en los tramos de la Selva Central donde las curvas y la niebla dificultan la visibilidad.