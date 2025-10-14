Una joven pareja de esposos recién llegaron desde Oxapampa, para trabajar en unos juegos infantiles inflables, y el primer día de su estadía, pierden al menor de sus hijos, un pequeño que pereció ahogado en un balde de agua que era usado en limpieza.

La mañana de ayer se terminó de instalar unos juegos inflables, en la plaza principal del distrito de Pilcomayo. Cerca de las 10:45 horas, Marcelina M.J.(39), alertó a los serenos de Pilcomayo, de la desaparición de su hijo Caleb Jhair M.M.(01). De inmediato se inició con la búsqueda del infante, sin resultado positivo.

Pasado cerca de 15 minutos notaron un balde que se encontraba muy cerca del colchón y enseres que estaba debajo de la estructura y al percatarse en el interior, hallaron al niño, lo trasladaron hacia el centro de salud, pero informaron que ya no tenía signos vitales.

“Nosotros somos de Oxapampa, llegamos a este lugar por trabajo. Vivíamos debajo de la carpa, mi esposa se descuidó solo un momento y no se percató del balde con agua”, contó Henry Mayta.

La pareja solo son trabajadores y piden apoyo a la población para que puedan trasladar los restos de la víctima hacia su tierra natal.

“Les pido que me apoyen para poder llevar a mi hijo, pueden hacerlo al número de Yape 930730974 que sale a nombre de mi esposa Marcelina”, acotó.

Policías de Sección de Investigación Criminal (Seincri) de la comisaría de Chupaca, llegaron a la zona para realizar las diligencias de ley, con apoyo de los serenos de Pilcomayo.