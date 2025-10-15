La intensa búsqueda de Edwin Casahuilca Orejón (42) conductor de la camioneta Toyota Avanza blanca de placa BZC-276, que cayó al río Mantaro en el sector de Mantacra, en Marisca Cáceres, Tayacaja, Huancavelica, sigue.

Los comuneros se han unido a familiares de los otros 5 pasajeros desaparecidos: Eusebio Romero Cóndor (39), Abdías Sotomayor Ponce (74), Gilberto Ponce Javier (45), Ana Pomachagua Galindo (43) y la menor Elsin G.P.(10), de quien solo hallaron su zapatilla tras 4 días de búsqueda.

“Todos los días estamos yendo a buscarlos al río. De mi hija (Elsin) solo encontré su zapatilla, pero no hay los restos de mi esposa (Ana Pomachagua) y los otros pasajeros. Pedimos que nos traigan buzos para hallarlas”, señaló Armando Guerra pidiendo la ayuda de la Policía Nacional. Según señalan, los agentes solo estuvieron el primer día.