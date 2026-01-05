Durante el tradicional Domingo Cívico realizado en la Plaza de Armas de Ica, el alcalde provincial Carlos Reyes Roque anunció la posible llegada del presidente de la República, José Jeri, a la provincia iqueña, como parte de una agenda vinculada a seguridad ciudadana.

Anuncio del burgomaestre

En su discurso, el burgomaestre hizo referencia al momento político y a los retos que enfrenta su gestión, descartando cualquier señal de desgaste. Reyes Roque también anunció que en los próximos días comenzará el mejoramiento de todas las pistas del Parque Industrial, obra que ya cuenta con contrato firmado.

Señaló que uno de los pedidos que realizará al Ejecutivo, es el refuerzo del contingente policial en la provincia. “Vamos a solicitar que se nos destinen más policías para poner en funcionamiento todos los puestos de auxilio rápido”, manifestó.

Respecto a la posible visita presidencial, Reyes Roque indicó que esta podría concretarse entre hoy lunes o mañana martes 5 de diciembre, y que uno de los puntos que el mandatario visitaría sería la central de monitoreo C5 de la ciudad. “Ahí se realizará la petición para reforzar la seguridad ciudadana”, puntualizó.

