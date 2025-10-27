El presidente de la República, José Jerí, llegó ayer por la tarde a la provincia de Pisco para sostener un encuentro con autoridades locales, entre ellas el alcalde provincial Pedro Fuentes y la alcaldesa del distrito de Túpac Amaru Inca. La reunión se realizó en el distrito de San Andrés, donde los alcaldes expusieron las principales necesidades de la provincia.

Reunión local

Durante el encuentro, el alcalde Pedro Fuentes solicitó al mandatario la realización de una reunión en Lima con las principales autoridades policiales, con el objetivo de evaluar la posible declaratoria de emergencia en toda la jurisdicción de Pisco ante el aumento de hechos delictivos.

La propuesta fue respaldada por los alcaldes distritales, quienes coincidieron en la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los gobiernos locales, la Policía Nacional y el Ejecutivo.

Además de la reunión, el presidente Jerí participó en la tradicional procesión del Señor de la Agonía, una actividad religiosa que congrega a cientos de fieles en la provincia, mostrando cercanía con la comunidad durante la jornada.

