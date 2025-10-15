Este lunes, un grupo de gobernadores regionales, entre ellos el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, se reunió con el presidente de la República, José Jerí Oré, en Palacio de Gobierno. La cita buscó fortalecer la gobernabilidad y avanzar en temas de seguridad ciudadana y paz social.

Gestión articulada

Hurtado destacó durante el encuentro la importancia de consolidar un diálogo efectivo entre las regiones y el Ejecutivo para asegurar que los proyectos en curso no se detengan y respondan a las necesidades locales. Su participación busca mantener un vínculo constante con el gobierno central y buscar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrenta la región Ica.

Los gobernadores, en conjunto, mostraron respaldo a algunas de las iniciativas que impulsa el Ejecutivo y acordaron mantener una comunicación más fluida para garantizar una implementación efectiva de políticas en todo el país. La reunión fue descrita como una “mesa de trabajo” orientada a consolidar una gestión más articulada entre los distintos niveles del Estado.

