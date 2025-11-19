La Contraloría General de la República advirtió que un total de 25 obras públicas permanecen paralizadas en la región Ica, generando un perjuicio económico que supera los 560 millones de soles, debido principalmente a la falta de saneamiento físico-legal de terrenos, expedientes técnicos deficientes e interferencias no resueltas.

Proyectos estancados

Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto de ciclovías entre Cutervo y Huacachina, valorizado en S/ 40 millones, desarrollado a través de la modalidad de Obras por Impuestos. Quiroga recordó que el 16 de septiembre de 2024 la institución emitió el informe previo N.º 05-2024, donde se alertó que el expediente técnico presentaba modificaciones que no consideraban los sectores 2 y 3 del estudio de preinversión, reduciendo de cuatro a dos carriles el tramo principal y eliminando veredas y ciclovías. La Contraloría advirtió entonces que esto ponía en riesgo a ciclistas, peatones y demás usuarios.

Además, el informe señaló que no existía disponibilidad real del terreno, pese a que la entidad presentó un acta sin respaldo documental ni autorizaciones de uso. Estas observaciones advertían que el proyecto podía sufrir paralizaciones, tal como hoy se confirma: más de 5.000 m² no están disponibles para ejecutar la obra, incluyendo áreas pertenecientes al centro social y un predio en Comatrana.

Durante el control concurrente realizado este año, la Contraloría detectó siete situaciones que afectan la ejecución del proyecto, entre ellas falta de coordinación con EMAPICA respecto a posibles obras de reposición de agua y alcantarillado, lo que podría obligar a romper nuevamente la vía una vez concluida. También se identificaron fallas técnicas, como la ausencia de sardineles y presencia de agua en el pavimento, que comprometen la durabilidad de la obra.

Quiroga explicó que el proyecto, adjudicado al Consorcio Los Flamencos, inició el 3 de diciembre con un plazo de 540 días. Sin embargo, mientras persistan las interferencias y la falta de saneamiento del terreno, la obra no podrá avanzar en los tramos críticos. Si esta situación continúa, el contratista incluso podría abandonar la ejecución, advirtió.

El funcionario explicó que la responsabilidad recae en las entidades ejecutoras por no garantizar los requisitos básicos antes de iniciar los trabajos. Recordó que las obras públicas se paralizan por tres motivos principales: expedientes deficientes, falta de disponibilidad de terreno y adjudicación a empresas sin solvencia. En Ica, estas deficiencias han acumulado una cartera de proyectos detenidos que superan los 560 millones de soles, afectando a miles de ciudadanos.

La Contraloría anunció que implementa un sistema de control preventivo para destrabar proyectos y ya logró reactivar tres obras en la región. Sin embargo, aseguró que mientras las autoridades no solucionen el saneamiento legal y técnico antes de licitar, las paralizaciones seguirán impactando en la calidad de vida de la población iqueña y en el uso eficiente de recursos públicos.

