Desde la creación del mecanismo de obras por impuestos (OxI), Ica se ha consolidado como una de las regiones con mayor participación en este esquema de ejecución público-privada.

Entre 2009 y 2025, la región registra un total de 32 proyectos concluidos, que representan una inversión acumulada de S/339 millones, según información de ProInversión, consignadas por ComexPerú.

Mejor conectividad

Del total de obras concluidas, el sector educación concentra la mayor cantidad de proyectos (14), seguido por saneamiento (7) y transporte (6), además de intervenciones en orden público y seguridad (3), cultura y deporte (1), y energía (1). Estas inversiones han permitido mejorar la conectividad y fortalecer los servicios básicos en distintas provincias de la región.

En los últimos cinco años, Ica ha mantenido un ritmo sostenido en la ejecución de proyectos mediante OxI, con un repunte en 2024. Entre 2020 y 2025, se han adjudicado proyectos —considerando aquellos adjudicados, concluidos, con convenio suscrito y en ejecución— que en conjunto representan una inversión de S/1,089 millones, una de las cifras más altas a nivel nacional, reflejando el compromiso del sector privado con el desarrollo regional.

“Este esquema ha demostrado ser una herramienta eficiente para cerrar brechas sociales mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada, al permitir que el sector empresarial financie directamente obras públicas”, indicó Marcelo Huaquisto, analista de estudios económicos de ComexPerú.

Resultados nacionales

Desde la creación del mecanismo de obras por impuestos (OxI), el Perú ha logrado concretar 324 proyectos a nivel nacional, con una inversión acumulada de S/ 3,339 millones, destinados a mejorar la infraestructura y los servicios públicos en beneficio de miles de ciudadanos, según información de ProInversión, consignada por ComexPerú.

Asimismo, los gobiernos locales distritales concentran la mayor cantidad de proyectos concluidos, con 169 obras y una inversión acumulada de S/ 1,160 millones. En tanto, los gobiernos provinciales registran 77 proyectos (S/ 686 millones); los gobiernos regionales, 56 proyectos (S/ 1,160 millones); el Gobierno nacional, 20 proyectos (S/ 314 millones); y las universidades públicas, 2 proyectos (S/ 19.3 millones).

