La Contraloría General de la República reveló irregularidades en las contrataciones realizadas por el Hospital Regional de Ica. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 10031-2025-CG/PREVI-AOP, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 la entidad emitió 895 órdenes de compra y servicio por más de S/ 7,3 millones sin registrarlas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Irregularidades graves

El hecho constituye una omisión grave, pues impidió la consulta ciudadana, la supervisión del gasto público y el control social, pilares fundamentales de la transparencia en el uso de los recursos del Estado. El informe indica que se trata de 389 órdenes de compra y 506 órdenes de servicio, todas ellas por montos iguales o inferiores a 8 UIT, que debieron ser registradas oportunamente.

La situación fue corroborada con información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP) y del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Incluso, el OECE emitió un comunicado público en mayo de 2025 en el que ya advertía la falta de registro y otorgaba un plazo de cinco días hábiles para subsanar la omisión. Sin embargo, el hospital no cumplió con el requerimiento.

El informe recalca que la normativa vigente obliga a las entidades a registrar todas sus órdenes en el SEACE, incluso aquellas anuladas, en un plazo máximo de cinco días hábiles del mes siguiente a su emisión. La ausencia de este registro restringe la trazabilidad del gasto, dificulta la rendición de cuentas y debilita la confianza ciudadana en la gestión institucional.

La Contraloría advirtió que este incumplimiento vulnera lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas del OSCE y OECE, que buscan asegurar la transparencia de todas las contrataciones. Además, precisó que esta irregularidad puede acarrear sanciones administrativas y responsabilidades funcionales para los implicados.

En su conclusión, el informe señala expresamente que la omisión en el registro constituye un hecho con indicio de irregularidad, por lo que recomienda al titular del Hospital Regional de Ica adoptar de inmediato medidas correctivas y, de ser necesario, disponer el deslinde de responsabilidades entre los funcionarios y servidores que intervinieron en el proceso.

Finalmente, la Subgerencia de Prevención e Integridad notificó al director ejecutivo del hospital, Carlos Enrique Navea Méndez, otorgándole un plazo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción que permita implementar las recomendaciones.

