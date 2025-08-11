En cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Regional de Ica, y bajo la dirección del director ejecutivo, médico cirujano Carlos Navea, se anunció oficialmente la segunda edición de la Gran Campaña Médica Quirúrgica Pediátrica, que se desarrollará de manera gratuita del 25 al 29 de agosto en las instalaciones del Hospital Regional de Ica.

De manera gratuita

La jornada se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y busca brindar atención médica especializada y quirúrgica, completamente gratuita, a niños y adolescentes de 0 a 15 años que cuenten con afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y presenten la respectiva referencia médica.

La campaña ofrecerá una amplia gama de servicios, incluyendo pediatría, neumología, ginecología, optometría, cirugía pediátrica, gastroenterología pediátrica, cirugía plástica, odontología, nefrología, oftalmología y endocrinología. Todo ello estará a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas de alto nivel.

Para inscripciones y consultas por WhatsApp al 942 405 294, en el horario de atención de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Cabe señalar que los especialistas de Lima llegarán a Ica, para fortalecer la atención especializada a los niños y adolescentes, quienes reciben un diagnóstico oportuno. Con estas acciones se busca contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de la población infantil.

