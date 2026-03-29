La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica realizó este sábado 28 de marzo la publicación oficial del cartel de candidatos con miras a las Elecciones Generales 2026, en cumplimiento del cronograma electoral establecido.

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La difusión del documento electoral comprende las listas de postulantes a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Dichos carteles fueron colocados en el frontis de la sede institucional, así como en oficinas distritales, de centros poblados y diversos espacios públicos de alta concurrencia, entre ellos centros de salud, comisarías, instituciones educativas y mercados, en los 24 distritos y un centro poblado de las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

De acuerdo con los artículos 169 y 209 de la Ley Orgánica de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe difundir el cartel de candidatos en lugares públicos con una anticipación de 15 días previos a la fecha del proceso electoral, programado para el 12 de abril.

Según la disposición, el organismo electoral dispone la impresión de carteles que contengan la relación de candidatos. Cada fórmula o lista lleva, en forma visible el símbolo y los colores que les hayan sido asignados por la ONPE. El día de los comicios, los carteles de candidatos son implementados en los locales de votación, especialmente, dentro de las cámaras secretas.

Por otro lado, la ODPE Ica exhortó a los ciudadanos designados como miembros de mesa a participar en las jornadas de capacitación programadas para el 29 de marzo y el 5 de abril, en los locales habilitados para tal fin.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que se encuentra disponible la plataforma digital de consulta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de la cual podrán verificar su local de votación o su condición de miembro de mesa ingresando a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Para estas Elecciones Generales 2026, en la circunscripción de la ODPE Ica, acudirán a sufragar 403,637 electores hábiles en 150 locales de votación donde se prevé instalar 1,383 mesas de sufragio.

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