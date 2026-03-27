La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército Peruano (EP), con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad de cara a las Elecciones Generales 2026.

Seguridad electoral

La reunión congregó a la jefa de la ODPE Ica, Ing. Elsa Panta Ymán, así como a representantes de las Fuerzas Armadas, Capitán Daniel Cabrera Domínguez. Asimismo, participaron autoridades de la Policía Nacional, como el Coronel PNP Freddy Vásquez Liñan.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Región Policial Ica, donde las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para asegurar el orden y la tranquilidad antes, durante y después de la jornada electoral.

Durante la jornada, se presentaron y evaluaron las medidas de seguridad que se implementarán entre ellos el resguardo de los locales de votación, la protección del personal electoral y la vigilancia permanente antes, durante y después de la jornada electoral.

Asimismo, se definieron rutas estratégicas para el despliegue y repliegue del material electoral, priorizando zonas de difícil acceso y estableciendo mecanismos de respuesta ante eventuales contingencias

Los representantes de las Fuerzas Armadas y PNP informaron que para la jornada electoral se desplegará un contingente de cerca de 2 mil agentes del orden, compuesto por efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La titular de la ODPE Ica indicó que este despliegue de los efectivos policiales y militares tienen como objetivo garantizar la seguridad de los 403,637 ciudadanos habilitados para sufragar en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Añadió que la vigilancia se concentrará en los 150 locales de votación donde se instalarán 1,383 mesas de sufragio, resguardando tanto la integridad de los electores como el material electoral durante todo el proceso.

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