Los ciudadanos que fueron seleccionados, mediante sorteo, para ser miembros de mesa en las elecciones generales podrán conocer todo lo necesario para desempeñar correctamente sus funciones asistiendo a las dos jornadas de capacitación organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La primera jornada se llevará a cabo el domingo 29 de marzo en 30 locales ubicados en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Elecciones Generales 2026

El miembro de mesa puede asistir a cualquiera de los locales, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p.m. En este lapso de tiempo, los equipos de capacitación de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, desarrollarán varias sesiones de capacitación y el ciudadano, si participa en una de ellas, contará con la práctica necesaria para cumplir sus tareas el 12 de abril.

El organismo electoral capacita de manera presencial en estas jornadas y en las oficinas que tiene en distritos y en centros poblados. De manera virtual, a través de la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe), donde se pueden seguir cursos y, además, revisar materiales gráficos y audiovisuales. Manuales y otros materiales de capacitación impresos también estarán disponibles en la jornada de capacitación, las sedes de la ONPE y el mismo día de los comicios.

La ONPE invoca a todos los miembros de mesa, titulares y suplentes, a capacitarse previamente, pues ellos son quienes conducen la instalación de su mesa, el sufragio de los ciudadanos y el escrutinio de los votos, labores fundamentales para garantizar la transparencia, fluidez y neutralidad del proceso.

Con el fin de agilizar el conteo de votos, la ONPE ha diseñado métodos e instrumentos, como el escrutinio por etapas, las hojas borrador y las guías de cédulas.

El día de las elecciones, tanto los titulares como los suplentes deben llegar a su local de votación a las 6 a. m. y firmar la hoja de asistencia; de lo contrario, pueden recibir una multa de S/275. Los tres ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa recibirán dos refrigerios a lo largo del día y, posteriormente, una compensación económica de S/165. Adicionalmente, los miembros de mesa sorteados que hayan completado el proceso de capacitación previamente tendrán derecho a un día de descanso remunerado.

Más información

Para saber si un ciudadano ha sido seleccionado miembro de mesa y cuál será su local de votación, ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Si es miembro de mesa, también podrá descargar su credencial.

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