Un total de 722 443 electores del departamento de Ica (361 094 son hombres y 361 349 son mujeres), se encuentran hábiles para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), del 4 de octubre próximo, de acuerdo al Primer Simulacro de Cierre del Padrón Electoral, realizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con fecha de corte al 10 de febrero del presente año.

Grupos de edad

A nivel nacional, serán 26 375 611 ciudadanos, quienes elegirán a más de 13 mil autoridades, como 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1714 regidores provinciales, 1694 alcaldes distritales y 9036 regidores distritales.

Ica cuenta con cinco provincias. De acuerdo a cifras de este primer simulacro, en la provincia de Ica se registran 331 466 votantes; en Chincha, 188 465; en Pisco, 125 833; en Nasca, 63 701; y en Palpa, 12 978 electores.

Este primer simulacro de cierre de padrón electoral ERM 2026, reporta que, del total de electores en Ica, 533 152 son solteros; 166 405 son casados; 12 598 se registran como viudos, y 10 288 son divorciados.

Además, del total de electores en la región, 183 568 son ciudadanos jóvenes, con rango de edad entre 18 a 29 años de edad; 156 149 con edades entre 30 y 39 años; 132 532 de 40 a 49 años; 107 012 con rangos de edad de 50 a 59 años; y 143 182 de 60 años a más.

Grado de instrucción

Asimismo, de acuerdo con el grado de instrucción, se registran 533 024 electores con educación secundaria, 75 946 con educación técnica o superior y 94 407 que han cursado únicamente educación primaria. Asimismo, 4 441 cuentan con educación inicial, 371 con educación especial y 14 254 no registran ningún nivel de instrucción.

Cabe señalar que el Reniec realiza simulacros de cierre del padrón electoral, en este caso por las ERM, para verificar la integridad y precisión de los datos electorales. Estos simulacros permiten identificar a la población que tiene datos desactualizados en sus DNI para que lo rectifiquen, y así asegurar que este contenga información actualizada de la población votante.

El padrón electoral para las ERM cierra de manera oficial el 7 de abril; luego se publica para la veeduría ciudadana; y el 7 de mayo es remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su aprobación el 6 de junio.

A nivel nacional, 26 375 611 votantes (13 246 832 son mujeres y 13 128 779 son hombres) conforman la población electoral si hoy fuese el cierre del padrón electoral de las ERM 2026, de un total de 37 145 457 peruanos y peruanas que cuentan con DNI registrados.

El departamento de Lima concentra el mayor número de electorales con 8 729 535, seguido de La Libertad (1 569 381), Piura (1 551 763), Arequipa (1 237 696), Cajamarca (1 211 286), Cusco (1 144 622), Junín (1 074 449), Lambayeque (1 062 732), Áncash (979 551), Puno (970 635), Loreto (785 611), San Martín (732 276), Ica (722 443), Huánuco (663 261), Ayacucho (525 302), Ucayali (461 012), Apurímac (365 335), Amazonas (349 288).

En contraste, los departamentos con menor cantidad de electores son Madre de Dios con 150 164, seguido de Moquegua (166 254), Tumbes (183 306), Pasco (224 946), Tacna (305 570) y Huancavelica (341 668).

En tanto, el 2026 es un año electoral, el 12 de abril son las Elecciones Generales, cuyo padrón electoral se cerró el 14 de octubre del 2025. También se realizarán las Elecciones de Autoridades de Municipalidades Centros Poblados, el 1 de noviembre, donde más de 3.2 millones de votantes se encuentran hábiles para participar en todo el país. El padrón de estos comicios se cerró el 5 de enero de 2026.

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