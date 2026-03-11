De cara a los comicios del 12 de abril, un total de 713,997 ciudadanos de la región Ica se encuentran habilitados para participar en las Elecciones Generales 2026. De ese total, 356,781 son mujeres, lo que representa casi el 50 % del electorado, informó la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chincha, Andrea Salinas Jiménez.

Elecciones Generales 2026

La titular del organismo electoral señaló que, según las cifras registradas, la participación del electorado femenino se encuentra casi equiparada con la de los hombres, lo que refleja la significativa presencia de las mujeres en la región Ica y su papel fundamental en la toma de decisiones durante los procesos electorales.

En ese sentido, Salinas Jiménez informó que la provincia de Ica concentra el mayor número de mujeres votantes, con 163,869 electoras; seguida de Chincha, con 94,311; Pisco, con 61,905; Nasca, con 30,521; y Palpa, con 6,175 ciudadanas habilitadas para ejercer su derecho al voto el próximo 12 de abril.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para invocar a las personas designadas como miembros de mesa a acercarse a cualquiera de las 26 oficinas distritales de la ODPE Chincha, ubicadas en las provincias de Chincha y Pisco, a fin de recoger sus credenciales y cumplir oportunamente con el rol que desempeñarán durante la jornada electoral.

Del mismo modo, indicó que los miembros de mesa podrán recibir la capacitación correspondiente de manera virtual, a través de la plataforma ONPEDUCA, ingresando al enlace https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano, o de forma presencial en las oficinas distritales habilitadas en la jurisdicción.

