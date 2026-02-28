La candidata presidencial por la Alianza Electoral Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, llegó a la ciudad de Arequipa como parte de su gira por el interior del país en esta campaña electoral y aseguró que un eventual gobierno suyo erradicará el “carnet partidario”.

“(César) Acuña y su gente se van el primer día. Todos los que se han aprovechado del bolsillo del pueblo, de la salud y de la vida de todos los peruanos se van a su casa; no puede ser que un partido político haya tomado la salud por asalto, haya destruido todo lo que se avanzó en algún momento, haya castigado la meritocracia para robar, lamentablemente hay que decirlo así”, sostuvo.

Molinelli presidió la presentación de su plancha presidencial y candidatos a las cámaras de Diputados y Senadores en Arequipa, acto que se realizó por la tarde en el Teatro Fénix en el Cercado de Arequipa.

En cuanto a su propuesta para el sector salud, señaló que se trabajará con un sistema integrado, tanto EsSalud, el Ministerio de Salud (Minsa), gobiernos regionales, Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado, implementando una historia clínica única, bajo un operador único que asigne las camas, citas y el financiamiento.

“Sabemos que todos los peruanos están asignados a un sistema; el problema es que no los atienden y, cuando no los atienden, tiene que atenderlos el sector privado y asumirlo el Estado con un tarifario para que las clínicas no abusen”, acotó. Para hacer realidad ello, indicó que el Perú deberá invertir el 8 % del Producto Bruto Interno (PBI) en salud.

Aunque habló de integración, descartó que se unifiquen los sistemas de EsSalud, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el Minsa. “Aquí son pasos graduales. Tú no puedes unificar un sistema donde tienes culturas distintas, donde tienes un sistema donde las remuneraciones son distintas, donde las formas de trabajo cambian”, expresó.

Cabe recordar que la candidata fue presidenta ejecutiva de EsSalud entre el 2018 y 2021, bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.