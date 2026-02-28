Durante su visita a la ciudad de Arequipa, el candidato presidencial por el Frente Esperanza, Fernando “Popy” Olivera, declaró que el prófugo Vladimir Cerrón está siendo protegido por la Policía, por lo que anunció la reestructuración total.

“Cerrón se ríe de todo el mundo y es protegido por la policía, y vamos a cambiar y especializar la policía”, señaló Olivera.

El aspirante a la presidencia afirmó que, en la condición de jefe supremo, se puede hacer uso de sus facultades constitucionales para remover a altos mandos. Asimismo, indicó que especializará la PNP y planteó el retorno de divisiones como la Guardia Civil y la Guardia Republicana, además de la creación de una Policía de Migraciones.

En cuanto a la migración venezolana, Olivera propuso un proceso de empadronamiento general y mayores restricciones para quienes no cuenten con documentación en regla. “Voy a prohibir que se contrate a venezolanos en el sector público y privado si es que no tienen papeles en regla. Por consiguiente, voy a comunicar a la banca para que no puedan abrir cuentas aquellos extranjeros que no estén en regla”.

Sobre la emergencia en Arequipa, indicó que los presupuestos destinados a prevención no se ejecutan de manera adecuada, pues autoridades locales y regionales se aprovecharían de estos desastres para sacar un beneficio.