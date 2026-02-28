Ni juntos ni revueltos, los congresistas de la República por Arequipa decidieron ir por su propio camino para ponerle interés a las emergencias por lluvias en la región, pero algunos otros ni siquiera se aparecieron por la ciudad.

Edwin Martínez, quien publicó un video suyo disfrutando de los carnavales de Cajamarca, publicó otro en el que aparece en la reunión celebrada la noche del miércoles 25 de febrero en el Gobierno Regional de Arequipa, con presencia de alcaldes. Por otro lado, Diana Gonzales se reunió recién con personal de la Región el jueves por la tarde.

En el caso de Jaime Quito, con estancia en Arequipa desde el martes, prefirió visitar las zonas afectadas, alejado de la articulación con las autoridades. Mientras que Esdras Medina solo emite comunicados mientras continúa con su campaña por la reelección.

María Agüero y Alex Paredes brillaron por su ausencia y solo emitieron comunicados para solicitar la declaratoria de emergencia.

CANDIDATOS

Quienes no desaprovechan la desgracia para darse a conocer son algunos candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores.

Algunos evitaron el uso de distintivos políticos, pero lo hicieron público a través de sus redes sociales de campaña; este es el caso de Christian Aranda (Renovación Popular), quien no dudó en publicar las fotos de la ayuda llevada a Yanahuara; junto a él se encuentran Ricardo Ramírez del Villar, de la misma agrupación y candidato a senador.

Manuel Delgado, candidato a diputado por Perú Primero, llevó a otras personas con distintivos de la agrupación política, además de que las imágenes se publicaron en el perfil del candidato.

Harberth Zúñiga, trabajador de la comuna de Cayma, llevó botellas de agua con el logo de Arequipa Avancemos.