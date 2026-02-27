Tras la demolición de los puentes La Concordia y Villa Continental, ubicados en Cayma y Yanahuara respectivamente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció dos puentes modulares para restablecer el tránsito en estos distritos; sin embargo, los ediles de estas jurisdicciones desconocen la fecha de instalación de esta infraestructura.

Ambos puentes fueron derribados debido a que actuaban como un dique, provocando el desborde del cauce de la torrentera El Chullo.

EJEMPLOS

En el caso de Villa Continental, el desborde impidió el paso del agua y ocasionó la destrucción de una losa deportiva, además de viviendas aledañas. En tanto, La Concordia provocó la inundación de varias viviendas en Yanahuara, además de conjuntos residenciales como el complejo habitacional Flora Tristán.

Sin embargo, el anuncio del MTC no termina por aclarar el panorama. De acuerdo con el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, la instalación de este puente modular en el sector de Villa Continental dependerá enteramente del Ministerio de Transportes, que, según el burgomaestre, debe verificar que el puente disponible, de 18 metros, se ajuste a las características de la zona y a los parámetros de Provías Nacional.

Linares explicó que, de ser viable, la siguiente exigencia del MTC sería que la propia municipalidad construya las bases (estribos) para la estructura. Sin embargo, alertó que esta obra representa un presupuesto elevado con el que no cuentan. “La estructura de la base es costosa y se verá si puede salir a través del Gobierno Regional”, explicó.

El edil espera que, tras la elaboración de la ficha técnica y durante la construcción de la base, el Gobierno nacional pueda avanzar con el traslado del puente, pues el objetivo es reponer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

El alcalde también informó que han solicitado que esta estructura, además del paso vehicular, incluya un carril peatonal, aunque desde el Gobierno Regional ven complicada esa opción.

Además, Cayma solicitó a Provías Descentralizado para la intervención en otros dos puentes críticos del distrito. El puente principal de Buenos Aires, esta dañado en las bases, por lo que se requiere un puente Bailey que permita la circulación vial y peatonal y el puente Casimiro Cuadros, que también está en situación crítica por la presencia de un forado en su plataforma.

VECINOS

La situación no es distinta en Yanahuara. El alcalde, Sergio Bolliger, confirmó que se encuentran en condiciones similares. En el caso específico del puente La Concordia, se necesita una estructura de 12 metros, de doble sentido, que habilite el paso tanto de vehículos como de peatones.

Al igual que en Cayma, el MTC solicitó a la comuna distrital de Yanahuara ejecutar los trabajos de construcción de las bases del puente. Bolliger estimó que esta obra demandaría una inversión aproximada de un millón de soles, dinero con el que, según indicó, el municipio no cuenta actualmente. “Estimo que costará un millón o quizá menos, que no es mucho, pero no hay suficiente presupuesto”, indicó.

El alcalde detalló que, previo a la instalación, se requiere ensanchar el cauce para prevenir futuros desbordes e incluso duplicar la anchura del nuevo puente. Los trabajos previos para la base tomarían entre 12 y 15 días, y una vez terminados, la colocación de la estructura demoraría apenas dos días. Con este cronograma, se estima que para el 22 de marzo el puente ya podría estar instalado.

El burgomaestre advirtió que esta no es la única intervención urgente. Se planea, a futuro, la reconstrucción total del puente Chullo, cuyas bases también presentan graves deterioros.

El gobernador regional Rohel Sánchez señaló que el Gobierno Regional asumirá el financiamiento de las obras complementarias necesarias para acelerar el uso de estos puentes provisionales. “…y eso hemos dispuesto nosotros, que a través del Gobierno Regional podamos dar el financiamiento y acelerar entonces para que este puente esté operativo lo más pronto posible”, indicó.

CONEXIÓN PARA TRES DISTRITOS

La instalación del puente modular en Yanahuara podría concretarse el 22 de marzo, siempre que el Gobierno Regional de Arequipa financie previamente las bases, cuyo costo bordearía el millón de soles. Cabe resaltar que el MTC, mediante un comunicado, anunció la entrega de estas estructuras ante la emergencia que se registra en Arequipa.