Lo que pudo terminar en tragedia se convirtió en una historia de supervivencia. La noche del jueves 26 de febrero, los ocupantes de un automóvil lograron salir con vida luego de que un derrumbe cubrió el vehículo en la Panamericana Sur, a la altura del sector Quebrada Onda, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí.

El desprendimiento de tierra y piedras ocurrió de manera repentina. Según se aprecia en un video grabado tras el incidente y el testimonio de uno de los ocupantes, el cerro cedió y terminó sepultando parcialmente la unidad.

Cubiertos de tierra, pero conscientes y decididos a salir, los ocupantes abandonaron el vehículo por sus propios medios. En las imágenes se observa a uno de ellos sacudiéndose el polvo, todavía en estado de shock, mientras intenta asimilar lo ocurrido. “Casi nos mata a nosotros”, se le escucha decir, evidenciando lo inesperado del deslizamiento.

El hecho provocó que varios vehículos quedaron varados en la zona. De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el tránsito permanece restringido en el kilómetro 732, en el sector de Atico, debido a la acumulación de tierra y escombros sobre la vía. Personal y maquinaria trabajan en la limpieza para restablecer el pase con normalidad.

Tránsito restringido en la Panamericana Sur, según la SUTRAN

Aunque no se han reportado víctimas, ni heridos de gravedad, el derrumbe vuelve a poner en evidencia los riesgos latentes en esta vía, a consecuencia de las lluvias.

