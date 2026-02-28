Volvió a su tierra. Jorge Nieto, candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, llegó esta mañana a la ciudad de Arequipa para continuar con su campaña en territorio nacional, calificando de “gobierno ausente” a la gestión de José María Balcázar frente a las emergencias.

“Yo sé que Arequipa, como siempre lo ha hecho, se va a levantar, y se va a levantar más grande y más hermosa”, señaló sobre la situación que vive actualmente la región, atravesada por una emergencia a consecuencia de las fuertes lluvias soportadas en las últimas semanas.

“Si yo tuviera que darle un consejo al actual Gobierno y a sus ministros, es que la primera tarea, el primer elemento fundamental para enfrentar una situación de emergencia, de crisis como la que tenemos aquí, es comunicarse con la población, es estar al lado de la población”, sostuvo.

De esta manera, el candidato calificó de “gobierno ausente” al actual Ejecutivo dirigido por José María Balcázar, debido a que llegó a la ciudad de Arequipa solo por un par de minutos, sin mostrar capacidad alguna para gestionar acciones para afrontar la emergencia.

“Yo he dicho que ahí no hay política de ningún tipo, lo que hay es una repartía y lo estamos viendo ahora, cuando todos se han echado la culpa de tomar esa decisión”, manifestó en su recorrido por la plaza de Yanahuara.

Posterior a esta visita, la caravana integrada con los candidatos a diputados y senadores partió a la ciudad de Majes, para continuar su rumbo hasta Caravelí.