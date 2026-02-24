La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Ica publicó el listado definitivo de 12,447 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes asumirán la responsabilidad de conducir las mesas de sufragio en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Responsabilidad electoral

La publicación se realizó en el frontis de la ODPE, con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial de Ica, y también en los lugares de mayor concurrencia de ciudadanos dentro de su circunscripción, a fin de garantizar la adecuada difusión y acceso a la información.

Al respecto, la jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Ymán, señaló que la labor de los miembros de mesa es esencial, pues son los encargados de instalar la mesa de votación, conducir el sufragio, realizar el escrutinio, así como de llenar y entregar las actas electorales.

Remarcó que, tras la publicación definitiva de la relación de miembros de mesa, los ciudadanos podrán presentar sus solicitudes de excusa conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El plazo será de cinco (5) días hábiles, es decir, del 24 de febrero al 2 de marzo.

Agregó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo en los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del territorio de la República, pertenecer en actividad a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre otros supuestos contemplados en el artículo 57 de la LOE.

De acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE, el trámite de excusa como la justificación a la inasistencia al cargo de miembro de mesa tiene un costo de S/ 15.80. El pago puede realizarse en la sede central de la ONPE, en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe.

La solicitud puede presentarse de manera virtual, mediante la mesa de partes virtual de la ONPE, o de forma presencial en la sede de la ODPE correspondiente, adjuntando la documentación que sustente el impedimento.

