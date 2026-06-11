Hoy no celebramos únicamente un aniversario. Celebramos una historia. Son 64 años de trabajo ininterrumpido desde aquel 11 de junio de 1962, cuando el diario Correo inició su camino en Tacna con una misión que se mantiene intacta hasta nuestros días: informar con independencia, respeto por los lectores y compromiso con la verdad.

Más que el paso del tiempo, lo que realmente importa es la trayectoria construida durante más de seis décadas. Ha sido un recorrido marcado por la búsqueda permanente de información objetiva, la defensa de la libertad de expresión y la construcción de credibilidad en cada región donde el diario está presente. En una época en la que la información circula a una velocidad vertiginosa y abundan las noticias falsas, la confianza del lector se ha convertido en el activo más valioso de cualquier medio de comunicación. Esa confianza ha sido, precisamente, el mayor patrimonio de Correo.

A lo largo de estos 64 años hemos aprendido que el periodismo no consiste únicamente en contar historias o registrar acontecimientos. Nuestra responsabilidad va mucho más allá. El verdadero periodismo tiene la obligación de reflejar la realidad tal como es, aunque resulte incómoda para algunos. Cuando la inseguridad ciudadana amenaza la tranquilidad de las familias, debemos denunciarla. Cuando la corrupción afecta los recursos públicos y debilita las instituciones, debemos exponerla, no para alimentar el pesimismo, sino para generar conciencia y exigir respuestas de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.