Un huaico de gran magnitud afectó la carretera Costanera Sur y dejó un vehículo atrapado entre el lodo, además de provocar un socavón que interrumpió el tránsito en la ruta que conecta Ilo, en Moquegua, con Tacna.

El deslizamiento se produjo tras las intensas lluvias que ocasionaron la activación de quebradas en la zona. El material arrastrado cubrió parte de la carretera y afectó la estructura de la vía.

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades restringieron el tránsito y recomendaron a los conductores evitar desplazarse por el sector afectado.

Huaico deja vehículo atrapado y socavón en la carretera

La activación de las quebradas provocó el desplazamiento de lodo y piedras sobre la carpeta asfáltica, bloqueando la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.

Además, el terreno cedió en un punto de la carretera y generó un socavón, lo que incrementó el riesgo para quienes intenten atravesar el tramo.

Un vehículo quedó atrapado entre el material arrastrado por el huaico. Equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a sus ocupantes y evaluar los daños ocasionados por el fenómeno, según informó América Noticias.

Tránsito entre Ilo y Tacna permanece interrumpido

La emergencia provocó la interrupción del tránsito vehicular por la carretera Costanera Sur en el tramo afectado entre Ilo y Tacna.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue desplegado para restringir el ingreso al sector y resguardar el perímetro mientras continúan las evaluaciones.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternativas hasta que concluyan los trabajos de limpieza y se determine que la infraestructura ofrece condiciones seguras para la circulación.

Maquinaria pesada será necesaria para retirar material

Los equipos desplegados iniciaron las primeras acciones para asegurar la zona y evaluar la cantidad de lodo, piedras y otros materiales acumulados sobre la carretera.

También se coordinó la intervención de maquinaria pesada para las labores de remoción y recuperación de la vía.

Sin embargo, los trabajos dependerán de las condiciones meteorológicas y de la estabilidad del terreno debido al riesgo de nuevos deslizamientos.