La menor, identificada como Yandy (14), había sido vista por última vez la tarde del sábado en los alrededores de la plaza. Al notar que no regresaba a casa, sus familiares iniciaron su búsqueda por distintos sectores del distrito. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, los familiares llegaron hasta la plaza de Pancán, donde encontraron a la adolescente sin vida dentro de un cerco de madera.

Yandy cursaba el tercer año de secundaria en una institución educativa del cercado de Jauja y residía en Pancán junto a su madre, Margot Isabel Huamán Casas.

Investigan las circunstancias

Tras el hallazgo, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del fallecimiento.

De acuerdo con información preliminar, la adolescente habría atravesado momentos de tristeza en los últimos días. Esta situación habría coincidido con la llegada de sus hermanos mayores desde Lima, quienes, preocupados por su desempeño escolar, habrían restringido temporalmente el uso de su teléfono celular para que se concentrara en sus estudios.

No obstante, las circunstancias que llevaron a su muerte aún son materia de investigación y serán las autoridades las encargadas de establecer qué ocurrió. El caso ha causado conmoción entre los pobladores de Pancán, así como entre sus compañeros de estudios y padres de familia, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer este lamentable hecho.