Los manifestantes señalaron que el actual local escolar tendría más de 124 años de antigüedad y presenta graves deficiencias en su estructura. La institución, construida principalmente con material rústico, presenta grietas y habría sido declarada inhabitable.

Ante el riesgo que representa permanecer en las instalaciones, los aproximadamente 600 estudiantes de los niveles inicial y primaria vienen desarrollando sus clases de manera provisional en carpas instaladas en un campo abierto, a un costado del colegio.

Los padres consideran que esta situac ()ión no garantiza condiciones adecuadas para el aprendizaje ni la seguridad de los menores, por lo que demandan la construcción de una nueva institución educativa con aulas modernas y ambientes seguros.

Durante la protesta, el director del plantel, docentes y padres de familia solicitaron al Gobierno Regional de Junín atender su pedido y brindar una respuesta sobre el proyecto de renovación de la infraestructura. Los manifestantes esperan que el gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje intervenga y se adopten medidas para solucionar la situación que afecta a la comunidad educativa.

VIDEO RELACIONADO