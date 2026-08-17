A pesar de contar con sentencias condenatorias, cinco candidatos a la Municipalidad Distrital de Castilla postulan para tentar un cargo público en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, que se desarrollarán el próximo domingo 4 de octubre del presente año. Entre los candidatos que figuran con alguna sentencia se encuentra Violeta Ruesta de Herrera, exburgomaestre de Castilla.

LE PUEDE INTERESAR:

Piura: Condenan a cuatro exfuncionarios de la Municipalidad de Castilla por favorecer al Consorcio H&B

Según la web de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cinco candidatos a la Municipalidad Distrital de Castilla declararon en sus hojas de vida sentencias por los delitos de colusión agravada, apropiación ilícita, violencia familiar, entre otros.

Uno de esos candidatos es Aura Violeta Ruesta de Herrera, quien postula a la alcaldía distrital de Castilla, donde fue autoridad. Actualmente postula por el partido político Alianza Para el Progreso (APP). Ella declaró una sentencia penal por el delito de colusión agravada, por el que fue sentenciada a 4 años por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según el expediente N° 01444-2012-102-2001-JR-PE-01, con fecha 01 de junio del 2016. La pena ya fue cumplida.

Otro de los candidatos es Anner Floriano Carrasco, que postula como regidor por Somos Perú y declaró una sentencia penal por conducción temeraria de vehículo, cuya fue suspendida y emitida por el Cuarto Juzgado Penal de Piura, según el expediente 1994-09 del 26 de abril del 2010. La pena ya fue cumplida.

También figura Jorge Castillo Cardoza, candidato a la alcaldía por el Partido Aprista Peruano. Él declaró que tiene una sentencia penal por apropiación ilícita, según el expediente 000637-2007-0-2001-JR-PE-01 del 5 de marzo del 2010, cuya pena ya fue cumplida. Otra condena que tiene es por el delito de estafa genérica, de acuerdo al expediente 04770-2012-42-2001-JR-PE-02 del 11 de agosto del 2014, cuya pena también fue cumplida.

El candidato José Armando Velásquez Távara, quien postula a regidor distrital por Podemos Perú, tiene una sentencia penal por el delito de lesiones leves por violencia familiar, en agravio de M.I.M.Ch. Fue condenado a 2 años y 7 meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el Sétimo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Piura, según el expediente N° 03505-2013-91-2001-JR-PE-01 del 7 de abril del 2015. La pena ya fue cumplida.

Velásquez también declaró en su hoja de vida que tiene una sentencia por violencia familiar. Se le dictó medidas de protección provisional inmediata y que se abstenga de cometer cualquier tipo de violencia contra la víctima, ya sea física o psicológica. ESt figura en la disposición del Segundo Juzgado Mixto de Castilla de la Corte Superior de Justicia de Piura, según el expediente N° 01042-2018-0-2011-JM-FC-02; y otro por el mismo delito emitido por el Juzgado Civil de Catacaos.