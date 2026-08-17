“Trampolín”, montaje de Pánico Escénico Teatro, regresa a los escenarios con una segunda temporada de cuatro funciones en el Teatro Racional, ubicado en Balta 123, Barranco.

Las presentaciones se realizarán los sábados 22 y 29 de agosto de 2026, a las 8:00 p.m., y los domingos 23 y 30 de agosto, a las 7:00 p.m.

La obra, reconocida con el Premio Víctor Falcón de Teatro de Cámara en la categoría profesional, utiliza elementos de la comedia, el absurdo y el humor para abordar las relaciones de poder presentes en situaciones cotidianas.

¿De qué trata “Trampolín”?

La propuesta lleva al escenario situaciones relacionadas con el trabajo, la burocracia y las relaciones humanas para explorar los mecanismos y tensiones que surgen alrededor del poder.

La puesta en escena combina elementos cotidianos y surrealistas, utilizando el humor como recurso para plantear interrogantes sobre las relaciones sociales y las dinámicas que pueden pasar inadvertidas en la vida diaria.

“Trampolín” forma parte de la línea de trabajo desarrollada por Pánico Escénico Teatro, compañía que anteriormente presentó los montajes “Cuaresma” (2016), “¿Qué tiene Miguel?” (2017) y “Combi-Nation” (2023-2024).

César Vera Latorre y Fito Bustamante vuelven a trabajar juntos

“Trampolín” representa la cuarta colaboración entre el dramaturgo César Vera Latorre y el actor y director Fito Bustamante.

En esta oportunidad, Bustamante comparte la dirección con Shantall Vera, mientras que la dramaturgia está a cargo de César Vera Latorre.

El elenco está integrado por Fito Bustamante, César Vera, Franco Ocaña y Yaremís Rebaza.

El equipo creativo incluye a Sebastián Arce, en la asistencia de dirección; Shantall Vera, en la dirección de arte y diseño del afiche; Ximena Portal, en la producción ejecutiva; y Pánico Escénico Teatro, responsable de la producción general.

Equipo detrás de “Combi-Nation” participa en el montaje

La producción reúne también a integrantes del equipo creativo que participó en “Combi-Nation”, montaje que, según la información proporcionada por la compañía, obtuvo el reconocimiento de la Competencia Oficial del Nuevo Teatro Julieta en su primera edición.

Con esta nueva temporada, Pánico Escénico Teatro continúa una propuesta artística que utiliza recursos del humor y el absurdo para abordar situaciones y tensiones de la sociedad contemporánea.

Fechas y horarios de “Trampolín” en Barranco

La segunda temporada contará únicamente con cuatro presentaciones durante dos fines de semana de agosto.

Las funciones de los sábados 22 y 29 de agosto comenzarán a las 8:00 p.m., mientras que las presentaciones de los domingos 23 y 30 de agosto serán a las 7:00 p.m.

Todas las funciones se realizarán en el Teatro Racional, Balta 123, Barranco. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.