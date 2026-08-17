El artista trujillano Paolo Vigo presenta “La estructura del instante”, una exposición individual que propone reflexionar sobre la manera en que las experiencias, los prejuicios, los temores y las presiones sociales pueden condicionar nuestra percepción de la realidad.

La muestra se encuentra abierta al público hasta el 10 de setiembre de 2026 en Galería Índigo, ubicada en la avenida El Bosque 260, en el distrito de San Isidro, Lima. El ingreso es libre.

“La estructura del instante” reúne 19 obras

La exposición está integrada por 19 obras: siete pinturas, diez impresiones giclée y dos esculturas. En varias piezas aparecen personajes con los ojos cubiertos por antifaces de los que brotan ramas, hojas y otros elementos vinculados con la naturaleza.

Dentro de la propuesta de Vigo, el antifaz representa aquello que puede limitar la manera de observar el mundo, entre ello las normas sociales, los prejuicios y los miedos. La vegetación que surge de los personajes, en contraste, simboliza las ideas, los recuerdos y la capacidad de transformación.

“Mi trabajo muchas veces es una forma de expresar mi preocupación por la contaminación social y ambiental. Espero que quienes visiten la muestra disfruten las obras, pero también se animen a reflexionar sobre aquello que damos por cierto sin cuestionarlo”, señala Paolo Vigo, artista responsable de la exposición.

¿Qué significa “La estructura del instante”?

El nombre de la muestra combina dos conceptos. La “estructura” remite a aquello que permanece y sostiene, mientras que el “instante” hace referencia a lo transitorio. La propuesta plantea así una reflexión sobre cómo determinados momentos, pese a su brevedad, pueden modificar la manera de comprender la vida.

Para Mauricio Martín Yépez Espinar, curador de la exposición, las obras conducen a una interrogante: qué ocurre cuando dejamos de mirar únicamente con los ojos y comenzamos a observar desde la reflexión.

Desde esa perspectiva, la exposición busca que el visitante se detenga frente a las imágenes y cuestione aquellas ideas sobre la realidad que suelen aceptarse sin mayor análisis.

¿Quién es Paolo Vigo?

Paolo Vigo, nacido en Trujillo en 1980, estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Macedonio de la Torre y complementó su formación con estudios de diseño gráfico y arquitectura.

Entre 2004 y 2019 realizó once exposiciones individuales en Lima, Trujillo y Cusco. Su producción artística aborda asuntos como la identidad, el hogar, la educación, la violencia y la relación del ser humano con su entorno mediante un lenguaje que incorpora simbolismo y elementos surrealistas.

Horarios y ubicación de la exposición

“La estructura del instante” puede visitarse hasta el 10 de setiembre en Galería Índigo, ubicada en Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 260, San Isidro.

El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:30 a. m. a 8:30 p. m., y domingos y feriados, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. La entrada es gratuita.