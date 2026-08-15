Veintiséis hombres y mujeres que destacan en la ciencia, el arte, la educación, la cultura, la fe, el emprendimiento, el servicio público y que dejaron huella en la historia de la región, fueron homenajeados como “Piuranos Ilustres” por la Municipalidad Provincial y Caja Piura.

Fue en el marco de los 494 años de fundación de San Miguel de Piura, donde se destacó a las personalidades en vida y además se rindió tributo póstumo a quienes contribuyeron a construir la identidad y memoria de la tierra de Grau.

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EJEMPLOS

El alcalde Juan Francisco Cevallos resaltó que una ciudad no se construye únicamente con obras, sino también con conocimiento, cultura, arte, emprendimiento, servicio y compromiso con los demás.

“Servir como un ejemplo de todos los piuranos es celebrar su cultura y su historia, pero también es reconocer a personas que con su trabajo, talento y vocación han contribuido a hacer una ciudad grande. Ellos representan ejemplos de vida por haber elegido a Piura como espacio para construir y devolver a la sociedad parte de lo aprendido ”, sostuvo el burgomaestre.

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RECONOCIMIENTOS

“Piuranos Ilustres” busca poner en valor ese legado y recordar que la grandeza de una ciudad también se construye a través de las personas que, con trabajo, talento y vocación, fortalecen su identidad, preservan su memoria y contribuyen al desarrollo de las nuevas generaciones.

Fueron homenajeados en vida: Gabriel Gallo Olmos, Carlos Espinoza León, Alicia Sánchez Maldonado, Martha Sosa Villegas, Cronwell Jara Jiménez, Gerásimo Sosa Alache y Víctor López García.

También a Monseñor Luciano Maza Huamán, Gonzalo Higueras Cortés, Ronald Woodman Pollit, Mara Seminario, Pedro Navarro Neyra, Richard Hale García, Oswaldo Calle Talledo y Luis Parra Marigorda.

En forma póstuma: Oscar Román Baluarte, Carlota Ramos de Santolaya, Carmen Arguelles, Luis Alva Talledo, Jorge Eduardo Moscol Urbina, Felipe Angell de Lama, Dolores Cruz de Acha, Juana García López, Luciano Castillo Colonna, David Becherer y Joaquín Córdova Ríos.