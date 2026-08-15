El Gobierno declaró el Estado de Emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027, incluyendo a más de 80 distritos de Junín, debido al riesgo que representa la falta de agua para la población y las actividades productivas. Ante este escenario, la Dirección Regional de Agricultura (DRA) Junín inició la planificación de medidas preventivas para reducir el impacto en el sector agropecuario.

El director regional de Agricultura, Douglas Monroe, señaló que las proyecciones meteorológicas hacen prever un escenario de sequía y advirtió que las acciones deben ejecutarse con rapidez.

“Esto debe ser inmediato”, sostuvo, al explicar que la ejecución de proyectos de riego de mediano o largo plazo tomaría entre uno y dos años y no respondería a la urgencia actual.

Entre las primeras alternativas planteadas por la DRA está la implementación de kits para facilitar el acceso al recurso hídrico de los agricultores.

“Esto debe ser inmediato, y nosotros estamos viendo el tema de kits y mangueras para nuestros hermanos agricultores”, declaró el funcionario.

Monroe explicó que estas herramientas permitirían llevar agua desde puquios y otras reservas hacia las zonas de cultivo.

El funcionario indicó que la declaratoria permitirá contar con un marco para orientar la atención hacia las zonas más vulnerables.

“Ya tenemos esa resolución, con ese documento nosotros vamos a trabajar”, manifestó. Precisó que el riesgo no se concentra únicamente en la sierra, sino que también alcanza a sectores de la selva de Junín.

Respecto al presupuesto, Monroe reconoció que todavía no se ha definido el monto que será destinado a estas acciones. Señaló que la DRA debe reunirse con el titular del Gobierno Regional, Zósimo Cárdenas, para determinar la magnitud de la posible afectación y establecer los recursos necesarios. Sin embargo, aseguró que ya se inició el planteamiento presupuestal para adquirir las mangueras en los próximos días.

“Si sabemos que va a faltar agua, tenemos que identificar puquios, reservas de agua”, explicó Monroe, quien remarcó que las medidas inmediatas deberán complementar futuras inversiones en infraestructura de riego para evitar que los agricultores queden expuestos durante la temporada seca.