El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, durante una jornada de recorrido por seis distritos de la región, anunció una inversión de S/ 5,9 millones para ejecutar 31 intervenciones y generar alrededor de 1,600 empleos temporales en los distritos afectados por los recientes movimientos telúricos.

La presencia del ministro busca mostrar que el Ejecutivo no solo evalúa los daños, sino que pretende responder con obras y puestos de trabajo para las familias golpeadas por la emergencia. Para ello, el Gobierno anunció una inversión de S/ 5,9 millones a través de Llamkasun Perú, destinada a recuperar caminos, espacios públicos y zonas turísticas.

“El empleo temporal no es una ayuda pasiva. Es una oportunidad para que la población participe directamente en la recuperación de su comunidad, genere ingresos y compruebe que el Estado confía en su capacidad para salir adelante”, destacó el ingeniero Juan Sheput.

El titular del sector Trabajo recorrió también las zonas afectadas de Huayucachi, Huacrapuquio, Viques y Chupuro, donde supervisó los espacios en los que, desde el próximo 24 de agosto, comenzarán las actividades de respuesta en zonas públicas identificadas frente a la emergencia.

En Huayucachi se realizará el mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones turísticas del centro recreacional de Hechadero; en Huacrapuquio, la recuperación del camino de herradura del sector La Breña; en Viques, el mejoramiento del acceso al recurso turístico Mayopampa; y en Chupuro, el mantenimiento del centro recreacional Playa Hermosa.

Estas primeras actividades generarán empleo temporal para cerca de 240 pobladores, mientras se despliega progresivamente el conjunto de intervenciones previstas en los distritos declarados en emergencia.

“Los problemas de la población no se resuelven desde un escritorio. Por eso estamos aquí: escuchando a las autoridades, recorriendo cada zona y acelerando la respuesta (...)”, enfatizó.