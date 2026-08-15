Por segundo día consecutivo la carretera Marginal en el sector de Boca Tigre en el distrito de Perené fue bloqueado por la caída de rocas y tierra. Pese a que la maquinaria de la municipalidad de Perené y Provías trabaja en la zona para despejar el pase, y lo consigue cada cierto tiempo, las piedras que caen del cerro nuevamente obstruyen el tránsito.

En el lugar se ven largas colas de vehículos tanto de transporte privado como de pasajeros, además de camiones de carga que llevan productos perecibles como piña y plátanos hacia los mercados de Lima y Huancayo.

Incluso un camión recolector de basura y el patrullero de Serenazgo estuvieron obligados a quedarse en la vía por horas.

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Son aproximadamente 500 metros de la vía que está cerrada y las autoridades han colocado un cordón de seguridad para evitar que transportistas desde unidades menores y de carga pesada pasen por el lugar. Muchos pasajeros con equipaje liviano optaron por caminar con la esperanza de hacer trasbordo más adelante.

“Deberían comunicar que aún se está realizando trabajos, hay niños aquí”, señalaron mortificados algunos transportistas.

“En cualquier momento puede pasar un accidente y puede costar vidas, el gobierno regional tiene la obligación de hacer un llamado a la atención a Provías para que dé mantenimiento a la ruta”, señaló Wilfredo Sánchez que esperaba proseguir su viaje a Huancayo. La maquinaria está sacando rocas, pero estas siguen cayendo.